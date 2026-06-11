「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（１１日、尼崎）出場メンバーのスタートはいずれも０台。激しいスリット合戦となった４日目８Ｒは、前原大道（岡山）がイン逃げで勝利。予選首位通過を狙った５号艇の浜野谷憲吾（５２）＝東京・７０期・Ａ１＝はまくり差しで勝負に出たが一歩届かず、結果は４着となった。「土俵際で助かったね。肝を冷やす、というのはこういうこと」とあわやフライングのトップスタート（コンマ０２）にビッ