日本バレーボール協会は11日、日本時間12日のネーションズリーグ予選ラウンド第1週中国大会のポーランド戦に向け、出場メンバーの変更を発表した。ウクライナ戦に出場した石川祐希（30）と小野寺太志（30）はリザーブにまわり、アウトサイドヒッターの富田将馬（28）とミドルブロッカーの西本圭吾（27）を登録した。【一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月4日開幕 ！ 女子は開幕無傷の4連勝、男子は10日にウクライナと