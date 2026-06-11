陸上の日本選手権開幕を前に、記者会見する桐生祥秀＝11日、パロマ瑞穂スタジアム愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた日本陸上選手権の開幕を翌日に控えた11日、名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムで有力選手が記者会見に臨んだ。この日でアジア大会開幕まで100日。男子100メートルで前回覇者の桐生祥秀（日本生命）は「大会記録の10秒02を更新する勢いでいきたい。アジア大会はいけたらいいな」と意欲を見せた。今大会の