こちらは、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が観測した「オリオン座分子雲（Orion Molecular Clouds）」のクローズアップです。オリオン座の方向、地球から約1280光年先にあります。【▲ ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が観測した「オリオン座分子雲」の領域のひとつ「OMC-2」のクローズアップ（Credit: ESA/Webb, NASA & CSA, T. Megeath, M. Zamani (ESA/Webb) ; Acknowledgement: M. H. Özsaraç）】星形成のあら