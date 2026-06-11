「車輪疾駆の風々杯・Ｇ３」（１１日、玉野）芸人の粗品（３３）が１１日、玉野競輪に来場。１Ｒ開始前のオープニングライブにアーティストとして登場した。今回のタイトルになっている「車輪疾駆の風々」は粗品が作詞、作曲を手がけた玉野競輪テーマソングで、５月２８日に配信された。ミュージシャンとしてはユニバーサルミュージック内の自主レーベルｓｏｓｈｉｎａに所属し、活躍の場を広げている。粗品はオープニング