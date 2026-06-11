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【ボンボンドロップシール「ナガノキャラクターズ」】 6月26日 発売予定 価格：各550円～ 【拡大画像へ】 グレイ・パーカー・サービスは、ナガノ氏が描く「ナガノキャラクターズ」のボンボンドロップシールを、6月26日より、ナガノキャラクターズ公式WEB SHOP「ナガノマーケット」、クーリア公式通販「クー