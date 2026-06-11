ピザハットは、2026年6月11日から21日までの期間限定で、「創業祭2026」を全国のピザハット店舗で開催しています（一部店舗を除く）。持ち帰りもデリバリーもお得6月15日に創業記念日を迎えるピザハットでは、創業年の"1958年"にちなんで、伝統のピザを持ち帰り限定で1958円の感謝価格で提供しています。デリバリーの場合は2890円です。対象のピザは「スーパー・シュプリーム」、「新・特うまプルコギ」、「シーフードミックス」の