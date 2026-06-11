6月11日（現地時間10日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズは、敵地マディソン・スクエア・ガーデン（MSG）で「NBAファイナル2026」第4戦へ臨み、第1クォーター途中でニューヨーク・ニックス相手に2ケタ点差をつけた。 過去55年間のNBAファイナルにおいて、シリーズ最初の4試合でいずれも第1クォーターに10点以上のリードを手にしたのは今年のスパ&#