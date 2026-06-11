6月11日、Bリーグ所属クラブが、9月に開幕する2026－27シーズンへ向けて契約情報を発表した。 宇都宮ブレックスは遠藤祐亮、渡邉裕規、鵤誠司のベテラン3選手との契約継続を発表。連日の契約情報公開により、これで同チームで去就を発表していない選手は田臥勇太、ギャビン・エドワーズ、アイザック・フォトゥの3名のみとなった。 35歳のベテランポイントガードである鈴木達也