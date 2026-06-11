2026年6月13日に授賞式が行われる国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』。開催を目前に控え、注目が集まっている。 『MUSIC AWARDS JAPAN』は、Billboard JAPAN Hot 100のデータなどを指標としてノミネートリストが作成され、アーティスト、クリエイター、レコード会社スタッフ、コンサートプロモーター、音楽出版社、海外音楽賞審査員など、各分野の音楽関