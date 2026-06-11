東京証券取引所が１１日に発表した６月第１週（１～５日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が８０９億７３９１万円と２週連続で売り越した。前週は３９５２億７１５０万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は４９１６億円の売り越し。現物・先物の合計では５７２６億円と２週連続の売り越しとなった。前週は４２７１億円の売り越しだった。