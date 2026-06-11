「余計なひと言」を「伝わる言葉」に「あなたと離れたい」突然、笑顔の妻が渡してきた離婚届に愕然。俺…なんかした？／離婚リセット1（1）■言葉ひとつで夫婦のピリピリが消える！「夫が急に黙り込んで不機嫌そう」「よかれと思ってかけた言葉で妻を怒らせてしまった」。そんな家庭内のすれ違いに悩んでいませんか？男性と女性では、育ってきた環境や社会から求められてきた役割が違うため、感情の表現方法や物事の捉え方に大きな