海外のサッカーサイト『Score90』が６月11日、北中米ワールドカップF組（日本、オランダ、スウェーデン、チュニジア）の混合ベストイレブンを発表した。開幕を前にした現時点で森保ジャパンからの選出はゼロ。オランダからフィルジル・ファン・ダイク（リバプール）、フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ）、ライアン・フラーフェンベルフ（リバプール）ら大多数の９人、スウェーデンからヴィクトル・ヨケレス（アーセナル）と