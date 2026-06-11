４年に一度の大舞台に向け、盛り上がっている。元NHKアナウンサーで、現在はフリーで活躍している中川安奈さんが、６月11日に自身のインスタグラムを更新。「Ready for FIFA World Cup 2026!!!」と題し、筋トレに励む動画を公開した。緑のブラトップ姿で、指をパチンと鳴らすと、日本代表のアウェーユニ姿に衣装チェンジ。様々な器具を使ってメニューをこなす。「サッカーＷ杯開幕に向けて気持ちも身体も高まってます 楽しみ