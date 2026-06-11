大阪6月限 日経225先物64320-20（-0.03％） TOPIX先物3826.0-24.0（-0.62％） 大阪9月限 日経225先物64480+10（+0.01％） TOPIX先物3844.5-13.0（-0.33％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比20円安の6万4320円で取引を終了。寄り付きは6万3080円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万3340円）を下放れる形で売りが先行した。下へのバイアスが強まり、