新潟が生んだ18歳のメダリストは今日も笑顔でした。日本フィギュア史上最年少でメダル獲得から4カ月。11日、県民栄誉賞を受賞した新潟市出身・中井亜美選手に表彰式直後に単独インタビュー。新潟への思い、そして次なる目標を聞きました。 ――――― 大石アナが中井選手に単独インタビューで話をたっぷり聞いてきました。新潟への思いや今後の夢など、カメラの前で話してくれました。