ナ・デックス [東証Ｓ] が6月11日大引け後(19:00)に決算を発表。26年4月期の連結経常利益は前の期比42.1％増の12.7億円に伸び、27年4月期も前期比73.2％増の22億円に拡大する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比9円増の40円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.9％減の5.9億円に減り、売上営業利益率は前年同期の5.3％→4.7％に悪化した。 株探ニュ