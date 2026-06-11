11日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比290円高の6万4770円と急伸。日経平均株価の現物終値6万4217.27円に対しては552.73円高。出来高は1945枚となっている。 TOPIX先物期近は3867ポイントと前日比22.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は36.65ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 64770