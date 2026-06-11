これからの気象情報です。 12日(金)は、晴れていても天気の急変に注意が必要です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。 ◆6月12日(金)の天気 ・上越地方 晴れたり曇ったりの天気で、所々でにわか雨や雷雨があるでしょう。 最高気温は今日と同じくらいですが、湿度が上がってムシ暑くなりそうです。 ・中越地方 広い範囲で晴れるでしょう。 ただ、湯沢町以外でも急な