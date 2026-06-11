アジア太平洋地域の青年会議所メンバーが集う国際会議『ASPAC新潟大会』が11日に新潟市で開幕しました。 『ASPAC新潟大会』は国際青年会議所が主催し、約50カ国から8000人が参加する国際会議です。 ■国際青年会議所 アレハンドラ・カスティージョ会頭 「ASPACが今年この美しい街で開催されます。そして、今回参加する代表たちが将来より活躍の場を広げていくと感じております。あらためて新潟に感謝を伝