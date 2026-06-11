幸福を招くといわれる福助人形。その国内有数のコレクターが下松市にいます。11日、そのコレクターを福助人形にゆかりの深い会社の社長が訪問しました。「どこで手に入れたんですか？確かに。骨董屋さんがこれ好きでしょ？と持ってきてくれるんですよ」正座をした男性で大きな頭とちょんまげが特徴のこちらの人形。福助人形と呼ばれ江戸時代から作られている商売繁盛など幸福を招くとされる縁起人形です。その福助人形