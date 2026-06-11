2026年6月10日、中国のSNS・微博（ウェイボー）で、日本の動物園の「物思いにふけるゴリラ」が紹介されてトレンドワード入りするなど注目を集めた。微博を運営する新浪の情報アカウント「新浪熱点」は10日、「最近、名古屋市の東山動物園で人気のゴリラ『キヨマサ』が、園内の片隅に座り、悩み事でもあるかのようにじっと考え込む様子が撮影され、その動画がネット上で急速に拡散した」と伝えた。また、キヨマサが「物思いにふける