スマホのカメラロールはお犬様の写真ばかり…【漫画】子育てと似てるエピソード13連発を一気読み！コミックエッセイ『カエル母さん』(ぴあ)の著者・ユウコトリトリ(@yuko_toritori)さんは、会社員として働く傍ら、3人の子どもたちの母親業もこなす多忙なワーキングママだ。隙間時間に漫画を描いているが、2025年に柴犬兄弟を家族に迎えてからの毎日は、ますますハチャメチャで楽しいものとなった。柴犬たちが家族に仲間入りしてか