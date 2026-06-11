アーティスト・俳優の三山凌輝が11日放送のABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）の＃3に登場する。【写真】小さな手が可愛い…趣里＆三山凌輝第1子との3ショットを公開今回、人生の再スタートを懸けてステージに登壇した“資産を売る人”は、元サッカー北朝鮮代表選手であり、Jリーグや海外リーグで活躍した鄭大世。華々しい現役時代の年俸推移など当時の収入について明かされる一方、引退後