国際オリンピック委員会（IOC）のコベントリー会長は6月10日夜、オンラインで行われた記者会見で、「IOCは米国・カナダ・メキシコ共催のサッカーワールドカップの準備作業から教訓を得ており、2028年のロサンゼルス五輪が順調に開催されることに自信がある」と述べました。米国・カナダ・メキシコ共催のサッカーW杯開幕前、一部の審判やチーム関係者が米国入国を拒否された事態が発生しました。10日の記者会見で、記者から2年後に