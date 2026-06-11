6月10日（水）日本テレビ系で放送した「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は、石原良純、Aぇ! group、あの、タイムマシーン3号、松村沙友理、ニシダ（ラランド）をゲストに迎えた、「全国早押しちどかま事件簿 神奈川編」。クイズ形式でさまざまな神奈川の話題を紹介する中で、グルメに関する話題についても取り上げた。まず横浜市より「dacō」の「飲めるドーナツ」を紹介。みなとみらい駅から徒歩15分ほどのお店には、世代を