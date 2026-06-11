アイドルグループ・乃木坂46の一ノ瀬美空が、12日発売の雑誌『ar』7月号（主婦と生活社）に登場する。【別カバー】超至近ショット！”萌えちらかし”の吉野北人7月22日に発売する最新シングル「是非に及ばず」で初センターを務める一ノ瀬が、『MIKUERA』でメイクやファッションを大人っぽくアップデート。一ノ瀬が考える大人論や最近のあれこれ、ハマりごとなど、まだまだ知らない一面を6ページぎっしり詰め込んでいる。今号