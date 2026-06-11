元乃木坂46で俳優の与田祐希が、12日発売の雑誌『ar』7月号（主婦と生活社）に登場する。【別カバー】超至近ショット！”萌えちらかし”の吉野北人与田は「NEW夏BODY」企画で、ヘルシーな肌見せファッションを着こなした。与田のスペシャルシューティングと共に、夏に向けて参考にしてほしいボディケアアイテムのランキングを紹介する。今号の通常版表紙は桜田ひより、特別版表紙はTHE RAMPAGEの吉野北人が飾る。