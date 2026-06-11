アイドルデュオ・ROIROMが、12日発売のファッション誌『ar』7月号（主婦と生活社）に登場する。【別カバー】超至近ショット！”萌えちらかし”の吉野北人5月7日にメジャーデビューを果たしたROIROMは、同誌3度目のカムバックを果たす。デビューシングル「CLASSIC WAVE」の生まれたてほやほや裏エピソードや2人のプライベートなひそひそトークを収録する。デビュー当時からROIROMを追ってきた同誌が、ドキドキが止まらない超近