THE RAMPAGE・吉野北人が12日発売のファッション誌『ar』7月号（主婦と生活社）特別版カバーを飾る。【表紙】美肌…！腹チラファッションで登場した桜田ひより今回は、ナチュラルな透明感からクールな色気まで、多彩な魅力をたっぷり詰め込んだスペシャル特集となる。「北人と過ごす夏の1日」をテーマに、朝から夜へと、時間と共に移ろう表情に、思わず引き込まれること間違いなしの仕上がりになっている。通常版は5ページ、特