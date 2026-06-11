俳優の大原優乃が、12日発売のファッション誌『ar』7月号（主婦と生活社）に登場する。【表紙】美肌…！腹チラファッションで登場した桜田ひより大原がトレンドアイテムを着こなし、東京を巡る連載「ゆーのー？」では、「コンパクトTシャツ×浅草」をテーマに出かける。引き締まった腹筋やスラリと伸びた腕がまぶしいショットが満載となっている。今号は、ボディ号となる。通常版は桜田ひより、特別版はTHE RAMPAGE・吉野北