アイドルグループ・乃木坂46が7月22日に発売する最新シングル「是非に及ばず」が、13日0時に先行配信されることが決定した。【撮り下ろし】プロすぎ！あざとかわいすぎるポーズを披露した一ノ瀬美空同楽曲は、5期生・一ノ瀬美空が初めて表題曲センターを務める42枚目のシングル。先日には、夏を感じさせるような華やかさと可憐さを兼ね揃えた最新ビジュアルが公開された。先行配信情報の発表は、東京メトロ乃木坂駅コンコー