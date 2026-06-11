陸上自衛隊の輸送機「オスプレイ」が、6月11日午前、熊本県八代市沖の無人島で離着陸訓練を実施しました。 【写真を見る】気がつけば上空に…陸自オスプレイが熊本の無人島で初の離着陸訓練地元市は「防衛省の要請」で市民に周知せず熊本・八代市 記者「八代海の上空でオスプレイ1機が飛行しているのが確認できます」 午前10時半すぎ、八代海の上空にオスプレイが飛来しました。飛行中に徐々に翼の角度を変えているのが分か