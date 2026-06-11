熊本県医師会は、中東情勢で熊本県内の医療現場でも一部の医療物資や医薬品の供給に影響が出始めているという認識を明らかにしました。 【写真を見る】手袋・注射器・点滴セット…熊本県医師会"影響出始めている”アンケートに＜物品不足＞と回答した医療機関は30％で「極めて深刻」 これは県医師会が、6月11日の定例記者会見で明らかにしたものです。 小さな診療所で不足が顕著 県医師会は、中東情勢を受けた医療物資