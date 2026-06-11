俳優の桜田ひよりが、12日発売のファッション誌『ar』7月号（主婦と生活社）の通常版表紙を飾る。【別カバー】超至近ショット！”萌えちらかし”の吉野北人桜田は、美しすぎる背中が映えるブラックコーデを表紙で披露。究極に愛くるしい国宝的な顔、ふんわり柔らかいスタイルで話題沸騰中の桜田。「真夏は“肌見せ”ファッションが楽しい季節」と語る桜田の最新ボディ事情やメロすぎるショットを掲載する。今号は、ボディ号