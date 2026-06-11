去年8月の記録的大雨で浸水した坪井ポンプ場で、11日、工事が進められていました。 【写真を見る】大雨の季節を前に…記録的大雨で浸水被害の坪井ポンプ場電源設備のかさ上げ工事が大詰め「去年並みの雨でも大丈夫」熊本市 記者「去年、浸水被害を受けた電源設備がクレーンで持ち上げられました。120cmかさ上げされた場所に設置されます」 去年の大雨：「プール25個分」の排水機能が停止 去年、熊本市中央区