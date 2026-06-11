6月11日午後、熊本県人吉市の住宅から火が出て、一部が焼け、60代の住人の男性がやけどをして病院に運ばれました。 警察と消防によりますと午後1時ごろ、人吉市鬼木町で「建物が燃えている」と、近くを通りかかった人達から複数の119番通報がありました。 消防が駆け付け、火は1時間半後に消し止められましたが、瀬戸君子さん（87）の木造平屋の一部、約20㎡が焼けました。 この火事で、瀬戸さんは逃げ出して無事で、一緒