「スクールを受講すれば高額な収益を生み出せる」などとうたい現金をだまし取った疑いで、会社役員の男ら41人が逮捕された。男らは、SNSの人気アカウントを買って実在するインフルエンサーになりすまし、情報商材を販売するという手口で、1年で総額6億5000万円をだまし取ったとみられている。会社役員の男と従業員ら計41人を逮捕11日午後送検されたのは、大阪市の会社役員、松村真吾容疑者（29）。松村容疑者は、実在するインフル