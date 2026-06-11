俳優の畑芽育が、12日発売のファッション誌『ar』7月号（主婦と生活社）に登場する。【表紙】美肌…！腹チラファッションで登場した桜田ひより畑の連載「めいのこと」第2回目のテーマはアート。思わず目を逸らしちゃうような胸キュン必至のドアップショットとともに、畑の趣味であるアートについてたっぷり語る。今号は、ボディ号となる。通常版は桜田ひより、特別版はTHE RAMPAGE・吉野北人が表紙を飾り、ROIROM、与田祐希