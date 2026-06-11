『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「ボンネットに男性のせ…瞬間映像制止をする店員を…男女は逃走中」についてお伝えします。◇◇◇防犯カメラの映像に映っているのは、加速しながら走り去る、1台の白い車。その後ろには、車を追って走る人の姿も。白い車をよく見てみると、ボンネットに黒い影。店の従業員がしがみついているのです。この事件が起きたのは、愛知県名古屋市の大型ディスカウントストアの駐車