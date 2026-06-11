クマが現れたのは京都の観光名所・天橋立。大声を上げながらクマを追いかける警察官。クマとの距離はわずか数メートルほどに見えます。クマが目撃されたのは10日午後4時ごろ。京都・宮津市にある日本三景の1つ、天橋立でした。海を泳ぐクマ。このクマを上陸させないため、警察などが選んだのは“爆竹作戦”でした。爆竹の音に驚く様子のクマ。それでもクマはどんどんと進んでいきます。さらに、大声を上げ、フェンスをたたいて威嚇