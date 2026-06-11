NECは11日、米新興アンソロピックとの人工知能（AI）分野での協業の枠組みに、三井住友フィナンシャルグループ（FG）など国内の金融機関8社が加わると発表した。AIを活用し、金融サービスの品質向上やセキュリティー対策の強化に連携して取り組む。高性能AIによるサイバー攻撃などへの悪用が懸念されており、NECは高い安全性が求められる金融機関を皮切りにAIの適切な利用を推進したい考え。加わるのはほかに、MS＆ADホールデ