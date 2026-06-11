中国が、世界的なブームが続く抹茶の生産に本腰を入れている。中国共産党機関紙・人民日報は、２０２５年の中国の抹茶生産量が、全世界生産量の約７割を占める１万２０００トンを突破し「世界最大の抹茶生産国になった」と報じた。日本の文化として世界で認知される抹茶を「中国に取り戻す」と、官民一体で取り組んでいる。（貴州省銅仁市遠藤信葉）中国屈指の生産量を誇り、「抹茶の都」として売り出す貴州省銅仁市。茶摘み