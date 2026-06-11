日本オリンピック委員会（JOC）は11日、東京都内で理事会を開き、その後に太田雄貴専務理事、星香里常務理事らが会見に臨んだ。先月28日には、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで強化合宿中だったバレーボール男子日本代表の選手が、大麻所持の疑いで逮捕された。星常務理事は「事態を重く受け止めている。一選手の不祥事ではなく、日本のスポーツが築き上げてきた信頼を根本から覆す深刻な事態。『人間力な