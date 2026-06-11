◇MLB パイレーツ9−8ドジャース(日本時間11日、PNCパーク)ドジャースの大谷翔平選手がパイレーツ戦に「1番投手兼DH」で先発出場し、投打に躍動しました。3点を追う9回、左腕のグレゴリー・ソト投手から159キロのストレートをとらえ、今季12号2ランを記録。1点差で敗れましたが、意地の一振りをみせました。また投げては7回途中4失点の力投。8回にリリーフ陣が5失点と逆転を許して、7勝目とはなりませんでした。6月は“ミスター