住民たちが心配そうに見守る先で、巨大な炎が10日未明の住宅街を照らしています。火は次々と他の住宅にも燃え移りました。建物の中に放水していた消防隊の目の前で、電気関係の部品がショートしたのか激しい閃光（せんこう）が。10日午前1時半ごろ、福井市の住宅密集地で火事が発生。火元の住宅に加え、隣り合う住宅1棟も全焼するなどあわせて7棟が燃えました。火元の住宅の焼け跡からは身元不明の1人の遺体を発見。この家に1人で