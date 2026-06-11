●森保ジャパン「最高の景色」へ 『FIFAワールドカップ2026』が、日本時間12日に開幕する。今大会は、カナダ・アメリカ・メキシコの北中米3カ国で開催され、出場チームは史上最多の48チームに拡大。日本代表・森保ジャパンは「最高の景色」を目指し、8大会連続の本大会に挑む。NHK、日本テレビ系、フジテレビ系、DAZNでは、それぞれ地上波・BS・4K・配信・関連番組を通じて大会を放送。各局の中継体制、注目カード、出演者、テーマ