リーグHのプレーオフが12日に開幕ハンドボール・リーグHのプレーオフが12日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開幕する。11日には出場する男子6チーム、女子5チームの選手たちが同会場で前日会見。3年連続3位のジークスター東京の玉川裕康主将（31）は「今回は特別な思いがある」と悲願の初優勝を目指して話した。「彼らのために」と玉川は強い決意を口にした。今季限りで引退する元日本代表の信太弘樹（36）、甲斐昭人（39）