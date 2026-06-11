楽天−巨人の試合前に、JRA所属 小林美駒騎手が始球式を行った。▼ 小林美駒騎手「今日は、楽天イーグルスをイメージしてネイルの色をクリムゾンレッドとゴールドにしてきました！このような貴重な経験をさせていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。マウンドからの景色がとても素晴らしく、楽しく終えることができました。今日をきっかけに、少しでも競馬に興味を持っていただき、競馬場にも足を運んでいただけたら嬉しいです