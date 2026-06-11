大東建託は、過去最大級の居住満足度調査を行い「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜京都府版＞」「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜京都府版＞」として集計結果を2026年6月10日に発表した。調査期間は2022年〜2026年(一部の回答のみ2021年〜2019年を追加)の各2月〜4月で、調査対象は京都府居住の20歳以上の男女合計1万6955名、調査方法はインターネット経由での調査票配布・回収である。「いい部屋ネット
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